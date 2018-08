Atual campeão, Zverev vence Nishikori de virada e avança às semis em Washington

O alemão #3 Alexander Zverev sofreu e precisou suar a camisa para vencer o japonês #20 Kei Nishikori. Em jogo paralisado pela chuva, o cabeça de chave número um bateu o adversário por 2 sets a 1, de virada, parciais de 3/6, 6/1 e 6/4, em 1h45 de partida.

Essa foi a segunda vitória seguida de Zverev contra o japonês no torneio norte-americano. No ano passado, o duelo foi válido pelas semifinais. Com o triunfo, o jovem tenista segue firme em busca da defesa do título do ATP 500 de Washington.

Com uma ótima média de saque durante todo o confronto, Zverev segurou o alto nível durante quase todo o tempo. Nishikori não deixou barato e começou o jogo com ótimas bolas, mostrando que havia entrado para ganhar. Ao aproveitar-se da única oscilação do alemão em todo o primeiro set, o japonês conseguiu quebrar o saque do jovem tenista e administrou a vantagem. 'Sascha' chegou a ter dois break points no nono game, mas o japonês conseguiu uma sequência de bons saques e fechou em 6/3.

Mesmo com o cansaço físico, Zverev veio para a segunda parcial disposto a reagir. Comemorando e se motivando sempre que possível, o alemão foi avassalador e atropelou o japonês. Perdeu apenas três pontos em seus games de saque e quebrou o serviço de Nishikori em duas oportunidades. Firme e sólido do fundo da quadra, colocou seus golpes para andar e fez 6/1 sem dificuldades.

O set decisivo contou com o retorno do equilíbrio entre os tenistas, mas também se deparou com a volta da indesejada chuva. O jogo precisou ser paralisado com o placar em 3/2 para o alemão. Após uma hora de espera, os jogadores voltaram a quadra para dar sequência a partida.

Mais intenso e vibrante, Zverev prevaleceu. Com duas quebras de vantagem, sacou em 5/2 e acabou desperdiçando a chance de decretar a vitória. Nishikori quebrou o serviço do cabeça um sem perder nenhum ponto e em seguida confirmou o seu da mesma forma, jogando toda a pressão para o alemão. Foi então que o alemão fez valer novamente seu ótimo saque. Ganhou os três primeiros pontos a partir dele e, em seguida, contou com um erro não-forçado do japonês para fechar em 6/4.

Buscando o bicampeonato no Citi Open, Alexander Zverev enfrentará nas semis o grego #32 Stefanos Tsisipas, de apenas 19 anos, que bateu o belga #11 David Goffin em sets diretos, parciais de 6/3 e 6/4. O duelo acontecerá neste sábado (4), às 15h (de Brasília).