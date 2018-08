Sem dificuldades, Fognini bate Norrie e garante vaga na final do ATP 250 de Los Cabos

O italiano #15 Fabio Fognini venceu o britânico #74 Cameron Norrie por 2 sets a 0, parciais de 6/4 e 6/2, em 1h12 de partida, e garantiu vaga na decisão do ATP 250 de Los Cabos, no México. Com o resultado, o polêmico tenista de 31 anos buscará sua oitava conquista como jogador profissional de simples, o primeiro fora do saibro.

Assim como na partida de quartas de final, Fognini não sofreu muito incômodo durante o confronto. A primeira quebra aconteceu logo no terceiro game do primeiro set, após um erro de Norrie na rede. O único susto que o italiano passou no jogo aconteceu alguns games depois, quando o britânico devolveu a quebra de serviço e empatou em 3/3. No nono game, Fognini contou com uma dupla falta do adversário e quebrou novamente seu saque. Com um ace, fechou a parcial em 6/4 e saiu na frente.

O segundo set foi um passeio do italiano. Norrie tentava resistir e conseguia ótimas jogadas, mas Fognini respondia com bolas sensacionais e passadas desestabilizadoras. Com duas quebras, uma no primeiro e outra no quinto game, o cabeça de chave número dois abriu vantagem e fechou em 6/2, decretando a vitória.

Na grande final do Abierto Tenis Mifel, Fognini enfrentará o argentino #4 Juan Martín del Potro, que bateu o bósnio #24 Damir Dzumhur na outra semifinal por 2 sets a 0, parciais de 6/3 e 7/6 (6). O duelo entre os dois principais favoritos ao título acontecerá na madrugada de sábado (4) para domingo (5), à meia-noite.