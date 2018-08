Vekic triunfa sobre Linette e chega às semis em Washington

Após salvar múltiplos match points contra Fanny Stóllar na última partida, Donna Vekic venceu com tranquilidade a sua partida nas quartas. Neste sábado (4), a croata despachou a #62 Magda Linette por dois sets a zero, com parciais de 6/1 e 7/6(0) em apenas 1h34 de partida no WTA de Washington.

Com isso, Vekic alcança pela sexta vez as semifinais de um torneio nível WTA na carreira, a primeira desde 2017, em Nottingham. Ela nunca perdeu uma semifinal em nível WTA, tendo cinco vitórias em cinco jogos.

Donna Vekic fez uma partida tranquila, perdendo apenas um game no primeiro set e conquistando mais de 60% dos pontos jogados na parcial, fechando em 6/1.

No segundo set, ela manteve a intensidade e abriu 5/3, mas não conseguiu mentalmente permanecer forte, perdendo seu serviço. Quando Linette serviu em 4/5, Vekic perdeu mais dois match points. Quando o jogo encaminhou-se ao tie break, a jovem croata conseguiu elevar o nível e fechar sem perder pontos.

Com o bom desempenho no torneio americano, Donna Vekic teve de se retirar do Premier de Montreal, onde jogaria a fase de qualificação contra Katie Boulter. Mesmo assim, provavelmente irá alcançar o seu melhor ranking da carreira, ultrapassando a marca de #42 da WTA.

Na semifinal do Citi Open, que será realizado ainda neste sábado (4), Vekic enfrentará a chinesa #85 Saisai Zheng, que eliminou em dois sets a tenista da casa Allie Kiick. As tenistas se enfrentarão pela primeira vez no circuito profissional.