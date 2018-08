Buzarnescu vira contra Mertens no WTA de San José e vai em busca do primeiro título da carreira

Aos 30 anos de idade, Mihaela Buzarnescu poderá conquistar seu primeiro título WTA na carreira. Neste sábado (4), a romena eliminou a #15 Elise Mertens, da Bélgica, por dois sets a um, com parciais de 4/6, 6/3 e 6/1, em 2h19 de partida válida pelo WTA Premier de San José, nos Estados Unidos. Esse resultado pode ser considerado uma revanche para a romena, que perdeu a final do WTA de Hobart para Mertens em janeiro.

A partida foi dura no início, com 13 break points disputados em apenas dez games no primeiro set. Mertens saiu na frente, conseguindo duas quebras de serviço cruciais para fechar a parcial. No entanto, a belga se viu comprometida por dores no antebraço, que fizeram-na chamar o fisioterapeuta.

Mesmo com o atendimento médico, a top 20 não conseguiu manter o seu nível de jogo, permitindo que Buzarnescu conseguisse tomar as rédeas da partida, concluindo o set em 6/3 e entrando no terceiro set com uma vantagem considerável. Após Mertens confirmar o seu saque no primeiro game, a romena venceu os próximos seis games para selar a sua primeira vitória em quatro partidas contra a belga.

Buzarnescu continua a sua ascensão meteórica no tênis, estando ranqueada em #147 há exatos 12 meses, jogando apenas no circuito ITF. Atualmente, poderá entrar no top 20 caso vença a final do torneio. Mesmo não vencendo, a romena já estará na sua melhor marca da carreira, alcançando o posto de #21 na WTA. Essa será a terceira final da tenista no ano - perdeu em Hobart para Mertens, e, em Praga, para Kvitova.

Na final, ela entrará como a melhor ranqueada em quadra. Terá como adversária a americana #42 Danielle Collins ou a grega #49 Maria Sakkari. Buzarnescu jamais enfrentou nenhuma das duas tenistas.