Fora do top 100, Kuznetsova bate Petkovic em Washington e volta à uma final de WTA após 16 meses

Neste sábado (4), a veterana Svetlana Kuznetsova garantiu vaga em sua 41ª final de torneios WTA da carreira. A russa, que começou o torneio como #128 do mundo, passou fácil por outra experiente tenista, a alemã #91 Andrea Petkovic, por dois sets a zero com parciais de 6/2 e 6/2.

Com a vitória, a tenista de São Petersburgo avançou para a decisão do WTA International de Washington e quer repetir os seus melhores desempenhos para voltar ao seu melhor ranking no circuito. Ex-número dois do mundo, Kuznetsova já garantiu o retorno ao top 100 - ocupa a 98ª colocação no live ranking. Além diso, volta a uma final em mais de 16 meses: a última foi em Indian Wells 2017, com derrota para Vesnina. O último título foi outubro de 2016, na Kremlin Cup, em Moscou, contra Gavrilova.

O primeiro set foi um passeio da russa, os diferenciais sendo os terceiro, quinto e sétimo games da parcial, quando Kuznetsova quebrou o saque de Petkovic. Com isso, Svetlana aproveitou para jogar mais relaxada usando a vantagem obtida e ser consistente nos momentos importantes e decisivos para vencer a primeira parcial por 6/2.

Exibindo mais confiança, a russa voltou mais focada ainda e persistiu na estratégia planejada e continuou a jogar com bolas mais profundas, altas no segundo set e se impôs diante da alemã. A maior agressividade também contou para que Kuznetsova jogasse mais com os seus potentes golpes na segunda parcial e fechasse o jogo com outro 6/2, encerrando assim a partida tendo disputado dois jogos no mesmo dia - havia vencido mais cedo a #52 Yulia Putintseva.

Na final, Kuznetsvoa terá um difícil duelo diante da vencedora do confronto entre a croata #44 Donna Vekic e a chinesa #85 Saisai Zheng.