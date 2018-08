De Minaur salva match points, elimina Rublev e desafia Zverev na final em Washington

Neste sábado (4), a jovem promessa australiana, #72 Alex De Minaur , conseguiu chegar em sua segunda final em torneios ATP na sua curta carreira ao derrotar outro jovem tenista da NextGen, o russo #45 Andrey Rublev, por dois sets a um com parciais de 5/7, 7/6 e 6/4, garantindo-se na decisão do ATP 500 de Washington.

Aos 19 anos, De Minaur chega a sua segunda final da carreira, ambas em 2018. Em janeiro, perdeu a decisão do ATP 250 de Sydney para Daniil Medvedev. Com o resultado na capital dos Estados Unidos, o australiano entrará no top 50 para a próxima atualização do ranking. Se vencer o título, sobe para

O primeiro set foi muito equilibrado, o diferencial sendo o décimo segundo game da parcial, quando Rublev quebrou o saque de De MInaur. Com isso, o russo aproveitou para jogar mais relaxado usando a vantagem obtida e usar sua potente direita nos momentos decisivos para vencer a primeira parcial por 7/5.

Buscando mais confiança e mais focado, De Minaur mudou a estratégia e começou a jogar com bolas mais profundas, altas no segundo set e se impôs diante do russo. O australiano sofreu, e teve que salvar quatro match points, mas fechou o segundo set no tie break por 8-6, empatando assim a partida em um set para cada lado.

O terceiro set foi emocionante e dramático para o australiano de origem espanhola, o diferencial sendo o décimo game do set decisivo, quando De Minaur quebrou o saque do rival. Mas previamente, Rublev com seus golpes mais potentes até chegou a ter um match point mas De Minaur, com mais variação no seu jogo, conseguiu se salvar e seguir vivo no embate.

Com isso, De Minaur aproveitou o momento e, mais focado e mais tranquilo nos momentos importantes e decisivos, venceu a parcial final e o jogo por 6/4, após quase três horas de um épico e tenso jogo.

Pelo título da final 2018, De Minaur vai enfrentar o #3 e atual campeão Alexander Zverev, que eliminou Stefanos Tsitipas nas semifinais, com parciais de 6/2 e 6/4.