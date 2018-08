Avassalador, Fognini vence Del Potro e é campeão em Los Cabos

O corte de cabelo peculiar do italiano #15 Fabio Fognini parece ter dado sorte. Jogando em alto nível, o tenista de 31 anos bateu o argentino #4 Juan Martín del Potro por 2 sets a 0, parciais de 6/4 e 6/2, em 1h20 de confronto, e conquistou o título do ATP 250 de Los Cabos, no México. Este foi o terceiro troféu que o italiano conquistou no ano de 2018, coroando a melhor temporada de sua carreira em termo de conquistas

Fognini começou o jogo tomando um susto. Acumulando erros, viu Del Potro entrar em quadra focado e muito sólido. O argentino conseguiu uma quebra de saque e abriu 3/0. A partir daí, o italiano acordou e dominou a partida. Devolveu a quebra e conseguiu mais uma posteriormente. Del Potro começou a perder a confiança, enquanto o rival se sentia mais confortável a cada ponto. O italiano fechou o primeiro set em 6/4 e colocou uma mão na taça.

A segunda parcial evidenciou a ótima performance do tenista da Itália. Distribuindo winners e belos golpes, atropelou o argentino. Fognini quebrou o saque de Del Potro mais duas vezes e abriu 5/1. Por sua vez, a 'Torre de Tandíl' parecia não ter forças para reagir. Delpo chegou a confirmar seu saque, mas não adiantou. O italiano serviu para o jogo e, com um voleio sensacional, fechou em 6/2, sagrando-se o grande campeão do torneio mexicano.

Com a conquista, a primeira em quadras duras, Fognini subirá para a 14ª posição no ranking, passando o norte-americano Jack Sock. Além disso, entrou para o top 10 da corrida para o ATP Finals. Já Del Potro continuará em quarto, perdendo a chance de ultrapassar, até a próxima semana, o alemão Alexander Zverev.