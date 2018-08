Buzarnescu atropela Sakkari em San José e conquista primeiro título de WTA

Conto de fadas! É assim que pode ser definida, até aqui, a carreira de Mihaela Buzarnescu desde 2016. Até o fim do citado ano, a romena, de 30 anos, nunca havia, sequer, figurado no top 200 da WTA, mas deu uma reviravolta em sua trajetória. Desde o ano passado, a tenista conquistou seis títulos de ITF e neste domingo (05), bateu a #49 Maria Sakkari na final do Mubadala Silicon Valley Classic, em San José, conquistando seu primeiro título de WTA na carreira e garantindo a entrada no top 20.

Apesar de relativamente favorita, nem Buzarnescu esperava tamanha facilidade para vencer o jogo, que durou apenas 1h15, e teve parciais de 6/1 e 6/0, quando Maria Sakkari não conseguiu mostrar absolutamente nada daquilo que a levou até a final. A romena aproveitou-se dos tantos erros da adversária e sem qualquer dificuldade levou o set inaugural, que durou quarenta minutos, após duas quebras de serviço forçadas sobre a grega, que chegou a eliminar Venus Williams no caminho até a final.

No segundo set, Sakkari degringolou de vez. Apesar de ter começado o set com o saque, a grega não encaixou seu estilo de jogo agressivo e não conseguiu confirmar nenhum de seus serviços, sendo quebrada três vezes consecutivas, possibilitando a aplicação de um pneu por parte de Buzarnescu, que fechou o set em 6/0. A superioridade da romena foi evidenciada pelos números: 22 erros não forçados, contra 34 de Sakkari e 11 winners, contra sete da adversária.

Essa foi a terceira final de WTA da carreira da romena, que havia perdido na trave nas duas primeiras oportunidades, ambas em 2018. A primeira foi em Hobart, quando foi derrotada no piso duro para Elise Mertens por 2 sets a 1 e a segunda foi em Praga, no saibro, quando perdeu para a dona da casa e favorita Petra Kvitova, também por 2 sets a 1. Com a vitória, a doutora em ciências do esporte, experimentará, pela primeira vez, o gosto de figurar entre as 20 melhores tenistas do ranking mundial.