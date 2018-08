Após primeiro set equilibrado, Venus Williams passeia contra Dolehide e avança em Montreal

Ainda seu nenhum título no ano, Venus Williams estreou com vitória no Premier 5 do Canadá. A atual #14 do mundo derrotou sua compatriota, a qualifier #114 Caroline Dolehide, por dois sets a zero, parciais de 7/5 e 6/1, em 1h18, em Montreal. Esse foi o primeiro encontro na história entre as estadunidenses.

Dolehide começou o jogo melhor, conseguindo uma quebra no terceiro game, e abrindo 3/1 no placar na sequência. Williams, porém subiu o nível para devolver a quebra no sexto game, e passou a dominar o jogo daí para frente. Venus venceu 12 dos últimos 14 games da partida no total. Na primeira parcial, pressionou muito o saque da rival, que, quando sacava para se manter no jogo em 5/6, fez seu pior game no serviço, e cedeu a parcial em 49 minutos, por 7/5.

Já na segunda parcial, o domínio foi total de Williams: só perdeu seis pontos no seu saque durante todo o set, e teve no total 24 pontos ganhos, contra 11 de Dolehide. Venus conseguiu quebrar com tranquilidade no segundo e quarto games, e a rival só conseguiu confirmar seu saque no penúltimo game do jogo, evitando o pneu. Porém, a cabeça de chave número 13 confirmou sua superioridade e fechou em 6/1, em 29 minutos.

Na segunda rodada da Coupe Rogers, Venus Williams enfrentará a vencedora do confronto romeno entre a #69 Monica Niculescu e a #54 Sorana Cirstea.