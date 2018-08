Goerges busca virada em jogo duro contra Babos e estreia com vitória em Montreal

Google Plus

Nesta segunda-feira (6), a #10 Julia Goerges conseguiu sua primeira vitória na carreira na Coupe Rogers. A alemão derrotou na estreia do Premier 5 do Canadá, em Montreal, a número um de duplas, húngara Timea Babos, por dois sets a um, com parciais de 3/6, 7/6(3) e 6/4.

O primeiro set foi favorável à Babos, o diferencial sendo o quarto games da primeira parcial, quando a húngara quebrou o saque da alemã. Com isso, a duplista número um do mundo aproveitou para jogar mais relaxada usando a vantagem obtida e ser consistente nos momentos importantes e decisivos para vencer a primeira parcial por 6/3.

O segundo set foi muito mais equilibrado, durou uma hora e não teve nenhuma quebra de saque. Babos não teve nenhum break point contra em toda a parcial, enquanto Goerges salvou sete, forçando um tie break. A maior agressividade da alemã no game de desempate contou para que ela jogasse mais com os seus potentes golpes na parte decisiva e fechasse o segundo set por 7/6(3), empatando assim a partida em um set para cada lado.

O terceiro set foi uma réplica do primeiro set porém a favor de Goerges, os diferenciais sendo o terceiro games da parcial final, quando a alemã quebrou o saque de Babos. Com isso, a alemã usou seu tênis para jogar mais agressiva com a vantagem obtida e, estar mais tranquila nos momentos decisivos, fechou a parcial final e o jogo por 6/4.

Na próxima rodada, Goerges terá um difícil duelo diante da também duplista, a tcheca #58 Lucie Safarova, que veio do qualifying e bateu no seu confronto de primeira rodada a russa #23 Daria Gavrilova, por dois sets a um, parciais de 4/6, 6/4 e 7/5.