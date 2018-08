Pliskova passa com autoridade por compatriota Siniakova e avança em Montreal

A tcheca Karolina Pliskova fez boa estreia em Montreal. Atualmente número nove do ranking WTA, Pliskova venceu com autoridade a compatriota, #52 Katerina Siniakova. A tcheca ex número um do mundo venceu pelas parciais de duplo 6/4, em 1h29.

Apesar de vencer com um placar tranquilo, a partida foi bem apertada. Siniakova jogou em alto nível e não deu nada de graça para a compatriota. Ralis longos e pontos bem construídos foram características fundamentais. Pliskova, mais experiente, conseguiu lidar com a adversária em momentos de importância, e serviu de forma excelente para conseguir o triunfo. Quebrou apenas uma vez, no último game da parcial e viu-se assim com vantagem na partida.

No segundo set, pouca coisa mudou. Ainda muito disputado, o set seguiu eletrizante. Pliskova saiu na frente, mas foi quebrada logo em seguida e ficou tudo igual no placar. Quando servia para manter-se viva na partida, Siniakova falhou, perdeu por 6/4 em 46 minutos.

Ambas as tenistas jogam ainda o torneio de duplas na Coupe Rogers. Pliskova, com a alemã Julia Goerges, enfrenta a dupla Sevastova/Svitolina. Siniakova e a também tcheca Barbora Krejcikova são as cabeças de chave número um e estão de bye no primeiro round.

Na chave de simples do Premier 5 do Canadá, Pliskova enfrentará no segundo round a vencedora do confronto entre a #18 Kiki Bertens e a wildcard canadense, #137 Carol Zhao.