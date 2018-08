Schwartzman atropela Edmund e avança com autoridade na estreia em Toronto

Google Plus

A forte chuva que atrasou praticamente toda a programação desta segunda-feira (6) parece não ter incomodado o argentino #12 Diego Schwartzman. Em sua estreia no Masters 1000 de Toronto, o cabeça de chave número 1 1do torneio conseguiu uma vitória enorme diante do britânico #16 Kyle Edmund. Com autoridade, bateu o adversário por 2 sets a 0, parciais de 6/1 e 6/2, em apenas uma hora de confronto.

Schwartzman não foi incomodado em momento algum da partida. Sólido e completamente a vontade em quadra, não enfrentou nenhum break point durante todo o duelo. Aproveitando-se de um errático Edmund, conseguiu duas quebras de saque no primeiro set e fechou em 6/1 sem dificuldades.

O britânico tentou mudar o jogo e buscar alguma alternativa para incomodar o argentino, mas Schwartzman manteve o alto nível de tênis e frustrou o adversário. O tenista de somente 1,70m de altura venceu cinco games seguidos, quebrando o serviço de Edmund por mais duas vezes. Sacando para o jogo, não perdeu nenhum ponto e, com um ace, decretou o triunfo por 6/1.

Na segunda rodada da Rogers Cup, Schwartzman enfrentará o vencedor do duelo entre o francês #25 Adrian Mannarino e o norte-americano #32 Sam Querrey, que jogam nesta terça-feira (7).