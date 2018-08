Diante de sua torcida, Raonic estreia com vitória convincente em cima de Goffin

O canadense #29 Milos Raonic estreou com o pé direito no Masters 1000 de Toronto. Com a torcida a seu favor, o ex-top três do mundo bateu o belga #11 David Goffin por 2 sets a 0, parciais de 6/3 e 6/4, em 1h12 de partida.

Avassalador em seus games de saque, Raonic venceu 100% dos pontos com o primeiro serviço e salvou todos os break points que o adversário teve. Sem ser incomodado quando sacou, o canadense pressionou sempre que possível o serviço do belga, e conseguiu a quebra logo no quarto game. Administrando a vantagem adquirida, Raonic chegou a enfrentar três break points quando serviu em 5/3, mas escapou do perigo e, com um ace, selou a vitória no primeiro set por 6/3.

O jogo continuou muito parecido na segunda parcial. Goffin se mantinha firme nas trocas de bola, mas pouco incomodava o saque do canadense, que por sua vez conquistava pontos importantes no segundo serviço do belga. Com uma bela jogada, Raonic conseguiu a quebra crucial no terceiro game. Aproveitando-se de um erro não-forçado do belga, o tenista da casa confirmou seu serviço e fechou em 6/4.

Além do número expressivo de aces - foram 13 do canadense contra apenas dois do belga -, Raonic disparou 31 winners contra nove de Goffin.

Na próxima rodada da Rogers Cup, Milos espera o vencedor do duelo entre o italiano #21 Marco Cecchinato e o norte-americano #41 Frances Tiafoe.