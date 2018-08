Wawrinka vira jogo equilibradíssimo contra Kyrgios e avança em Toronto

Ainda buscando recuperar a melhor forma, o suíço #195 Stan Wawrinka conseguiu uma vitória importantíssima em sua estreia no Masters 1000 de Toronto, no Canadá. Convidado do torneio, o ex-top três bateu o australiano #17 Nick Kyrgios por 2 sets a 1, de virada, parciais de 1/6, 7/5 e 7/5, em 2h03 de partida. Com o triunfo, Wawrinka desempatou o número de confrontos diretos entre os tenistas. Agora são três vitórias do suíço contra duas do jovem australiano.

Wawrinka começou o jogo tendo break points a seu favor, mas não aproveitou as chances e acabou sofrendo as consequências. Kyrgios começou a se sentir à vontade e, mesmo displicente em alguns momentos, conseguiu quebrar o saque do suíço em duas oportunidades. Com um ótimo aproveitamento em seu primeiro serviço - 92% de pontos ganhos -, Kyrgios contou com erros bobos de Stan e, com um ace fechado, selou a vitória no primeiro set por 6/1, em 28 minutos.

Os tenistas vieram para a segunda parcial muito firmes e sacando muito bem. Sem muitos incômodos, mantiveram o equilíbrio até o sétimo game, onde Wawrinka sofreu para confirmar seu serviço. Quando o placar marcava 5/4 para o suíço, Kyrgios, que queixou-se de dores durante o duelo, pediu atendimento médico.

No 12º game, o australiano chegou a ter game points, mas se complicou e acabou sendo quebrado. Wawrinka disparou uma bela passada e fez valer seu primeiro break point, fechando o set em 7/5 e empatando a partida.

O terceiro e decisivo set foi muito parecido com o anterior. Stan teve de salvar duas chances de quebra no terceiro game, enquanto Kyrgios quase perdeu um game praticamente ganho em seu saque. De resto, ambos confirmaram seus serviços com soberania. Apesar dos 26 aces do adversário, o suíço voltou a prevalecer no décimo segundo game e aproveitou-se de erros bobos do australiano para conseguir a quebra de saque e confirmar a vitória por 7/5.

Na próxima rodada da Rogers Cup, Stan enfrentará o húngaro #51 Marton Fucsovics, que bateu o português #63 João Sousa em sets diretos, parciais de 6/4 e 7/6 (2).