Semifinalista em 2017, Haase estreia no Masters 1000 do Canadá com grande vitória sobre Nishikori

Defendendo muitos pontos no Masters 1000 do Canadá, o #49 Robin Haase superou uma dificílima estreia. O holandês bateu o #20 Kei Nishikori, finalista em 2016, por dois sets a zero, parciais de 7/5 e 6/1, em 1h18. Haase caiu ano passado nas semifinais da competição, que foi disputada em Montreal. Agora, tenta repetir a campanha em Toronto.

Haase foi quebrado logo no segundo game, vendo Nishikori abrir 3/0, mas foi o único game em que teve seu saque ameaçado. Recuperou a quebra no quinto game e, daí até o 11º, o jogo se desenvolveu sem break points. Sacando em 5/5, o japonês fez seu pior game de saque, e foi quebrado. O holandês confirmou o serviço na sequência e fechou em 7/5, em 41 minutos.

O segundo set teve games mais longos, mas um predomínio maior de Haase. O holandês quebrou logo no segundo game e, no quarto, confirmou o serviço em um game de 13 pontos disputados. Nishikori foi quebrado na sequência, e viu o rival abrir 4/1. No único game em que teve chances de quebra, o japonês não aproveitou. Sacando em 1/5, o melhor tenista asiático do ranking da ATP começou perdendo por 0-40, e não resistiu, perdendo a parcial por 6/1, em 37 minutos.

Na próxima rodada da Rogers Cup, Haase vai enfrentar o cabeça de chave número três, o #4 Juan Martín del Potro. O argentino venceu todos os cinco confrontos diretos entre os dois, o último deles no Masters 1000 de Miami, em março deste ano.