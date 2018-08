Safarova começa superior, mas perde gás e sofre virada contra Goerges

Julia Goerges, número 10 do mundo, voltou a brilhar nas quadras de Montreal. Novamente começou atrás e precisou ir atrás da vitória, dessa vez contra a tcheca #58 Lucie Safarova. A alemã venceu pelas parciais de 6/2 4/6 e 3/6 em 1h54 para avançar no Premier 5 do Canadá.

Safarova começou a partida de forma muito superior. Jogou em alto nível, digno de uma ex-top 10 e deixou a adversária alemã completamente sem reação. A tcheca serviu com autoridade e teve um ótimo percentual em bolas de devolução em primeiro serviço (36%, contra 0% - sim, zero porcento- da adversária). Os games de destaque foram o quarto e o oitavo, onde a tcheca foi capaz de quebrar o serviço de Goerges. Durante todo o primeiro set, Safarova enfrentou um único break point. No set inicial, Safarova fez quatro winners e cometeu seis erros; Goerges fez três winners e cometeu dez erros.

Na troca entre sets, a alemã conversou com seu coach.

Quando voltaram para a segunda parcial, Jules apareceu com uma nova postura. Muito mais focada e cometendo menos erros, a alemã conseguiu quebrar no primeiro e único break point do set e apensas seguiu com o bom jogo para continuar com a vantagem e logo servir para a segunda parcial: 6/4, em 41 minutos.

No terceiro e último set, todo gás se Lucie Safarova pareceu ter se dissipado. A tcheca precisou salvar três break points logo no primeiro game para não ficar com desvantagem e não conseguiu encontrar sua boa devolução nos games que se passaram. Errando muito e fazendo escolhas ruins de shots, Safarova logo foi quebrada e, quando teve a chance de quebrar de volta, falhou. Quando servia para manter-se viva na partida, a tcheca cometeu erros de quem é inexperiente e foi quebrada pela segunda vez, decretando a vitória de Goerges no set por 6/3, e no jogo por 2 a 1.

Ao todo, Goerges disparou 14 aces e cometeu sete dupla faltas. Safarova fez cinco aces e cometeu três dupla faltas. Os números mostram uma alemã muito mais agressiva que a adversária: 31 winners e o mesmo número de erros da alemã, contra 12 winners e 17 erros da tcheca.

Ambas as tenistas estão jogando no torneio em dupla; Goerges com sua antiga parceira Karolina Pliskova, que passaram pela dupla Svitolina/Sevastova na estreia. Safarova faz dupla com sua parceira de longa data, Bethanie Mattek-Sands, na próxima quarta-feira (7) contra as número 8 seeds, Ashleigh Barty e Demi Shuurs.

Nas oitavas de final da Rogers Cup, Goerges enfrentará a vencedora do confronto entre a #19 Anastasija Sevastova e a #70 Monica Puig.