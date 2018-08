Mertens faz estreia convincente em Montreal e elimina Bouchard

A número 15 do mundo, Elise Mertens, voltou a mostrar seu brilho. Dessa vez nas quadras da Rogers Cup, frente a dona da casa, a #129 Eugenie Bouchard. Mertens, que agora lidera o confronto direto por dois a zero, fez ótima partida ao vencer, além de Bouchard, a torcida canadense.

A belga levou a melhor em cima da dona da casa, venceu pelas parciais de 6/2 e 6/4 em 1h24 para deixar apenas uma canadense viva no torneio: Françoise Abanda que jogará sua primeira ronda ainda nesta terça-Feira (7) contra a belga Kirsten Flipkens.

A temporada brilhante de Elise Mertens continua a impressionar. Nesta terça-feira (7), jogando contra Bouchard e mais milhares de torcedores, mostrou tremenda habilidade em seu jogo adaptativo. Logo no primeiro set, a belga mostrou-se ultra ativa, criando vantagem de 5/0 em poucos minutos. Genie, apesar de fazer bons shots, não soube criar um ritmo e, apenas quando se viu prestes a levar um 'pneu' em casa, acordou. A canadense quebrou Mertens, quando a belga servia para o set, e logo depois confirmou seu serviço. Infelizmente, para o público local, o bom momento da dona da casa não durou muito e, por fim, Mertens serviu para o set: 6/2, em 41 minutos.

No primeiro set, ambas as tenistas fizeram oito winners, mas a canadense cometeu 20 erros, contra 13 da adversária. Mertens deu um show na devolução, ganhando 50% dos pontos no primeiro serviço de Bouchard, sendo que a canadense venceu apenas 29% dos pontos no primeiro serviço da belga.

No segundo set, Bouchard voltou pronta para o desafio, ou assim pareceu, nos primeiros games. Genie conseguiu uma quebra logo no segundo game da segunda parcial e abriu vantagem de 3/0. Mertens demorou para reagir, mas quando o fez, fez pra valer: venceu cinco games seguidos, dois deles sendo quebras no serviço da adversária. A belga ainda teve a chance de fechar o jogo com uma quebra, mas não conseguiu fazer o necessário para dosar a agressividade da dona da casa e precisou servir para sua vitória. Fez com precisão: 40-0, 6/4, em 43 minutos.

A boa notícia para os fãs da canadense, é que ela está fazendo dupla com a americana Sloane Stephens. Ambas fizeram uma ótima estreia frente a também canadense Gabriela Dabrowski e sua parceira, a chinesa Xu Yifan, que juntas eram as seeds de número seis.

A belga, Elise Mertens, enfrenta no próximo round do WTA Premier 5 de Montreal a vencedora de #32 Zhang Shuai e #232 Barbora Krejcíkova, que se enfrentam ainda nesta terça-Feira (7).