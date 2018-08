Sharapova tem estreia tranquila em Montreal diante de Karatantcheva

Google Plus

Nesta terça-feira (7), a russa Maria Sharapova conseguiu uma vitória tranquila na estreia do WTA Premier 5 de Montreal, ao derrotar a veterana qualifier, a búlgara Sesil Karatantcheva, por dois sets a zero com parciais de 6/1 e 6/2. O jogo começou na segunda-feira (6), foi interrompido durante o primeiro set por causa da chuva, e foi encerrado hoje (7).

O primeiro set foi um passeio de Sharapova, os diferenciais sendo os quarto - antes da interrupção pela chuva - e sexto games da primeira parcial, quando a russa quebrou o saque da búlgara. Com isso, a ex-número um do mundo aproveitou para ser mais agressiva usando a vantagem obtida e usando sua potência habitual nos momentos decisivos para vencer a primeira parcial por 6/1.

Exibindo ainda mais confiança, Sharapova voltou ainda mais focada e começou a usar e abusar ainda mais da suas bolas agressivas de fundo no segundo set e, se impôs diante de Karatantcheva. A maior qualidade nos golpes também contribuiu para que Maria jogasse mais com os seus golpes mais precisamente na parcial e fechasse o segundo set por 6/2, encerrando assim a partida.

Na próxima rodada da Coupe Rogers, Sharapova vai enfrentar sua compatriota Daria Kasatkina, cabeça de chave número 12, que eliminou a grega #31 Maria Sakkari por dois sets a um, parciais de 6/4, 4/6 e 6/1.