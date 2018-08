Garcia vira jogo duro contra Rybarikova e avança em Montreal

Na noite desta terça-feira (7), a #6 Caroline Garcia estreou na Coupe Rogers vencendo a #29 Magdalena Rybarikova, de virada, com parciais de 4/6, 6/1 e 6/3, em jogo que durou 2h24, válido pela segunda rodada do WTA Premier 5 de Montreal.

Apresentando seu já conhecido ritmo intenso e agressivo, Caroline Garcia conseguiu quebrar o serviço da eslovaca logo no quarto game do set e abriu 3/1. Entretanto, também conhecida por seu jeito de complicar jogos que parecem tranquilos, a francesa apresentou muitos erros, foi quebrada por duas vezes consecutivas e viu o set indo por água abaixo. Rybarikova ainda teve três break points no nono game do set para fechar, mas perdeu todos. Acabou mesmo vencendo por 6/4, em 52 minutos.

Voltando mais atenta, a francesa apresentou ótimo nível a partir do segundo set. Errando menos do que no set inaugural, Garcia não teve dificuldades em quebrar duas vezes o serviço da adversária e fechou o set em 6/1, em meia hora, apesar de ter tido que salvar dois break points. Bem diferente do que tinha ocorrido até então no jogo, Caroline aumentou seu percentual de pontos ganhos em seu primeiro serviço de 57% para 71%, o que lhe ajudou a começar a remontada na partida.

No derradeiro set, Garcia dominou novamente. Apesar de ter começado bem, Rybarikova voltou a apresentar muitos erros, viu seu percentual médio de primeiro serviço cair de 62% para 47%, e possibilitou que a rival quebrasse seu serviço no sétimo game, fazendo 4/3. Hora mais do que oportuna para colocar a mão na vitória e não tirar mais. Caroline quebrou mais uma vez o serviço da adversária de 29 anos e fechou o set em 6/3.

A francesa, de 24 anos, que chegou às quartas de final no ano passado, agora espera uma russa na próxima rodada. Isso porque, sua adversária virá do confronto entre a #12 Daria Kasaktina e a #22 Maria Sharapova, que se enfrentam nesta quarta-feira (8), às 13h.