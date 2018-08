Djokovic aproveita chances e triunfa sobre Polansky em Toronto

Em busca do tetracampeonato, o sérvio #10 Novak Djokovic venceu mais uma no Masters 1000 de Toronto. Ainda sem deixar em quadra seu melhor tênis, o cabeça de chave número nove bateu o wildcard #121 Peter Polansky por 2 sets a 0, parciais de 6/3 e 6/4, em 1h24 de partida.

O jogo desta quarta-feira (7) foi muito parecido com o da rodada anterior. Djokovic parecia não encontrar seu nível ideal de tênis, mas ao mesmo tempo não era incomodado pelo adversário. Polansky sacou bem e equilibrava o confronto como podia. Porém, o sérvio foi cirúrgico e soube aproveitar as chances que teve. No oitavo game, fez valer seu único break point no set, quebrou o saque do dono da casa e fechou a primeira parcial em 6/3.

O segundo set não mudou nada em relação a performance dos tenistas. Polansky seguia firme no saque e nas trocas de bola, mas não conseguia manter a mesma eficiência nos games de serviço do sérvio. Novamente, Djokovic apostou na precisão e se deu bem. Depois de cinco chances, conseguiu a quebra no nono game e sacou para a partida. Fechou em 6/4 e confirmou o favoritismo.

Na terceira rodada da Rogers Cup, Nole irá enfrentar o vencedor do duelo entre o austríaco #8 Dominic Thiem e o grego #27 Stefanos Tsitsipas, que entrarão em quadra ainda nesta quarta-feira (8).