Buzarnescu se machuca na reta final da partida e atual campeã Svitolina avança em Montreal

Uma tensa e emocionante partida válida pela segunda rodada do WTA Premier 5 de Montreal acabou da pior forma: com uma lesão. A #20 Mihaela Buzarnescu abandonou a partida quando sacava em 3/4 no terceiro set, após torcer o tornozelo. Assim, a atual campeã da Coupe Rogers, a #5 Elina Svitolina seguiu para a terceira fase, em jogo que durou 2h04, parciais de 6/3, 6(5)/7 e 4/3.

Essa foi a terceira partida entre as duas no ano. Nas anteriores, em Roland Garros e Birmingham, Buzarnescu levou a melhor e eliminou a rival. Nesta quarta-feira (8), a romena não teve a oportunidade de manter o 100% de aproveitamento no confronto direto.

O início da partida foi um domínio total de Svitolina. A ucraniana venceu 16 dos primeiros 20 pontos da partida, e fez 4/0 no placar. Buzarnescu reagiu e quebrou de zero na sequência, conseguindo diminuir para 4/2. Porém, a cabeça de chave número cinco continuou muito bem no serviço - venceu 16/24 pontos no saque - e fechou em 6/3, após 33 minutos.

O segundo set parecia correr bem para Svitolina. Após cinco games seguidos sem break points, a ucraniana salvou dois no sexto, mas confirmou para fazer 3/3. Na sequência, quebrou Buzarnescu nas primeiras chances que teve, e sacou em 4/3. Porém, a romena, que havia acabado de pedir um tempo técnico, quebrou logo na sequência. As duas tenistas confirmaram seus próximos saques com tranquilidade, e foram para o tie break.

Svitolina ficou com um mini break acima a partir do 3-1, e conseguiu manter a boa posição até sacar para o jogo, em 5-4. A ucraniana tinha dois saques e, se vencesse esses pontos, confirmaria o jogo. Mas, Buzarnescu encaixou grandes bolas para vencer os últimos três pontos da parcial, fechar em 7/6(5), em 59 minutos, forçando um terceiro set.

Na terceira parcial, Buzarnescu aproveitou o momentum para abrir vantagem no começo. Com uma rival abalada, a romena conseguiu duas quebras e fez 3/0. Porém, Svitolina voltou a subir o nível e venceu 16 dos 20 pontos seguintes para devolver as quebras e fazer 4/3.

Quando a romena sacava para se manter viva, em 15-30, torceu o tornozelo e caiu chorando alto e sentindo muitas dores. Svitolina se apressou para ajudar a rival e auxiliar no atendimento. Sem condições de continuar no jogo, Buzarnescu, que vive disparadamente o melhor momento da carreira e vem de conquistar o primeiro título WTA em San José, acabou desistindo e saindo de quadra de cadeira de rodas.

Defendendo o título, Svitolina enfrenta na próxima rodada a vencedora do confronto entre a #95 Victoria Azarenka e a #49 Johanna Konta.