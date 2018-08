Stephens passa tranquila por Abanda e acaba com esperanças canadenses em Montreal

A #3 Sloane Stephens confirmou o favoritismo e eliminou a #191 Françoise Abanda na segunda rodada da WTA Premier 5 do Canadá. Stephens eliminou a única canadense ainda viva no torneio em Montreal, vencendo por dois sets a zero, com parciais de 6/0 e 6/2, em .

Abanda, número três do país, foi a única tenista do Canadá que venceu um jogo na chave principal da Coupe Rogers - 6/3 e 6/e contra a #47 Kirsten Flipkens. A #129 Eugenie Bouchard caiu na estreia para a #15 Elise Mertens por 6/2 e 6/4, e a #137 Carol Zhao perdeu para a #18 Kiki Bertens, 6/1 e 6/2.

Apesar da superioridade de Stephens, a duração dos games foi longa. A estadunidense só salvou um break point na primeira parcial, enquanto Abanda enfrentou nove, salvando seis. Porém, isso esteve longe de ser o suficiente. A cabeça de chave número três fechou o primeiro set com 6/0, em 32 minutos.

Abanda elevou o nível na segunda parcial, apesar de ceder a quebra logo no primeiro game. A canadense conseguiu disputar a maior parte dos games, mas Stephens sempre esteve um passo a frente. A estadunidense buscou mais uma quebra para fazer 4/1, mas perdeu seu saque na sequência.

Com 2/4 e saque, Abanda começou perdendo o game de 0-40, mas se recuperou. Chegou a salvar seis break points, mas não conseguiu no sétimo e Stephens foi sacar para o jogo. Em mais um game de muita luta, a americana salvou dois bps, a canadense três match points, mas Sloane prevaleceu e fechou no quarto: 6/2, em 48 minutos.

Stephens ainda está viva na chave de duplas ao lado da canadense Eugenie Bouchard e entra em quadra na quinta-feira (9) para enfrentar Flipkens/Gavrilova. Na chave de simples, enfrenta na terceira rodada a #27 Carla Suárez Navarro, que passou na segunda rodada pela #45 Lesia Tsurenko, por 6/4 e 3/2 (desistência).