No primeiro jogo após título em Wimbledon, Kerber cai para Cornet em Montreal

Pela primeira vez desde maio, Angelique Kerber perde uma partida em sets diretos. Nesta quarta-feira (8), a alemã caiu para a #34 Alizé Cornet, da França, em 1h25 de partida por 6/4 e 6/1 na segunda rodada do WTA Premier de Montreal, no Canadá.

Em 64 partidas, é a 17ª vitória de Cornet contra uma top 10, sendo a terceira vitória dela em seis partidas nesta temporada, a segunda na quadra rápida. Contra Kerber, ela conseguiu sua segunda vitória em cinco confrontos, vencendo também a penúltima partida entre elas: Pequim, 2017.

Na tarde desta quarta-feira (8), a superioridade da francesa foi incontestável: em 95 minutos de partida, ela marcou 20 winners e apenas 15 erros não-forçados, enquanto a alemã cometeu 32 erros, sendo suficientes para fornecer 14 break points à Cornet, que aproveitou cinco. Kerber perdeu a maioria dos pontos jogados em seu serviço, 53%, conseguindo apenas cinco oportunidades de quebra em oito games jogados.

Em entrevista, Kerber culpou a transição de superfície - da grama para a quadra dura - e a falta de ritmo pela derrota. "Foi minha primeira partida em três semanas, e nunca é fácil mudar de superfície. Vou ter de me adaptar melhor à quadra rápida e precisarei de tempo pra isso", disse.

Cornet, por outro lado, se mostrou satisfeita com a sua partida e com a sua evolução tática desde o último encontro das duas, em Pequim. "Não usei a mesma tática de quando jogamos pela última vez. Lá, eu busquei muito jogar no forehand dela e mexê-la na quadra. Hoje, tentei jogar mais no backhand e ainda assim conseguir ser agressiva. Fico feliz que tenha dado certo durante toda a partida", contou.

Quanto a adversária da próxima partida, #16 Ashleigh Barty, a francesa não poupou elogios "Amo a forma como ela joga. É tão bonito vê-la jogar! Ela joga um pouco como os homens, bom forehand, bom saque. Ela não é tão alta, mas tem um ótimo saque. Não sei como faz isso", brincou Cornet. "Ela é definitivamente a favorita para amanhã e muita coisa mudou desde que nos encontramos pela última vez".

Elas se enfrentaram unicamente em Roland Garros, em 2014, na primeira rodada, quando Barty ainda era #172 da WTA. Na ocasião, Cornet perdeu apenas três games na partida. Hoje, a australiana está 18 posições a frente da francesa no ranking.