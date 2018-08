Com direito a pneu, Sharapova despacha Kasatkina e avança às oitavas em Montreal

Com facilidade, Maria Sharapova venceu em sets diretos a compatriota #12 Daria Kasatkina e avançou para as oitavas de final do WTA Premier 5 de Montreal. Sharapova fechou a partida com parciais de 6/0 e 6/2, em 1h17.

Com direito a um pneu no primeiro set após quebrar sua adversária três vezes em cinco oportunidades, Sharapova não teve dificuldades ao impor seu primeiro serviço. Com este, garantiu 12 dentre 15 pontos disputados alcançando 80% dos pontos vencidos. Kasatkina, por sua vez, alcançou 43% com o primeiro saque e não venceu nenhum ponto quando dependeu do segundo serviço. Maria teve seu serviço ameaçado três vezes durante a primeira parcial, mas salvou os break points.

A segunda série não foi muito diferente. A detentora de cinco Grand Slams seguiu firme com seus serviços alcançando percentual superior tanto no primeiro quanto no segundo saques e cometeu apenas duas duplas faltas. Kasatkina mais uma vez ameaçou três vezes o serviço de sua compatriota, mas não conseguiu aproveitar nenhuma das oportunidades. Sharapova quebrou sua adversária pela primeira vez no 4º game. Sacando em 2/5, Kasatkina teve seu serviço novamente quebrado fazendo assim com que a partida fosse liquidada.

Apesar de ter cometido mais erros não forçados, 23 a 17, Sharapova alcançou a expressiva marca de 25 bolas vencedoras contra a inexpressiva marca de três de Kasatkina.

Ao final da partida, Maria elogiou sua compatriota ao comentar que chegou em quadra com muito respeito por ela já que ela é número 12 do ranking e é uma incrível conquista para alguém da idade dela - Kasatkina tem 21 anos. Sharapova conclui dizendo que sabia que teria uma grande partida à sua frente e estava focada desde o início.

A ex-número um do ranking enfrentará nas oitavas de final a francesa #6 Caroline Garcia, que bateu a #29 Magdalena Rybarikova na segunda rodada. O último confronto entre Sharapova e a francesa aconteceu este ano em Stuttgart e contou com a vitória de virada de Garcia.