Zverev inicia defesa de título no Masters 1000 do Canadá com vitória sobre Klahn

Nesta quarta-feira (9), o alemão #3 Alexander Zverev conseguiu a sexta vitória seguida no Masters 1000 do Canadá ao derrotar o qualifier americano, #116 Bradley Klahn, por dois sets a zero com parciais de 6/4 e 6/4. Com a vitória, o tenista de Hamburgo avançou para a terceira rodada da Rogers Cup e tenta repetir o seu título ano passado no Canadá para se manter como terceiro colocado do ranking da ATP.

O primeiro set foi favorável à Zverev, o diferencial sendo o quinto game da primeira parcial, quando a tcheca quebrou o saque de Klahn, que havia eliminado David Ferrer na estreia da chave principal. Com isso, o número três do mundo aproveitou para jogar mais focado usando a vantagem obtida e ser mais agressivo nos momentos importantes e decisivos para vencer a primeira parcial por 6/4.

Exibindo ainda mais tranquilidade, Zverev voltou ainda mais focado e começou a usar e abusar ainda mais da suas bolas profundas e potentes no segundo set e, se impôs diante do americano. A maior disposição também contribuiu para que o alemão jogasse com os seus golpes mais precisamente na parcial e fechasse o segundo set por 6/4, encerrando assim o embate rapidamente.

Nas oitavas de final em Toronto, Zverev vai enfrentar o #68 Daniil Medvedev, que virou na segunda rodada contra um dos favoritos da torcida canadense, o #133 Félix Auger-Aliassime. O russo fechou uma verdadeira batalha em dois sets a um, parciais de 3/6, 6/4 e 7/6(7).