Medvedev parte corações canadenses em Toronto e elimina Auger-Aliassime de virada

Em acirrada disputa nesta quarta-feira (8), o #68 Daniil Medvedev eliminou a penúltima esperança canadense de título do Masters 1000 do Canadá. O russo bateu o jovem #133 Félix Auger-Aliassime, que completou hoje 18 anos, por dois sets a um, parciais de 3/6, 6/4 e 7/6(7). Após as eliminações de Peter Polansky diante de Novak Djokovic e de Milos Raonic contra Frances Tiafoe, Denis Shapovalov é o único dono da casa nas oitavas de final em Toronto.

O primeiro set foi favorável a Auger-Aliassime, o diferencial sendo os sétimo e nono games da primeira parcial, quando o canadense quebrou o saque do qualifier russo. Com isso, o aniversariante do dia aproveitou para jogar mais focado usando a vantagem obtida e ser mais agressivo nos momentos decisivos para vencer a primeira parcial por 6/3.

Exibindo mais tranquilidade, Medvedev voltou mais focado e começou a usar e abusar ainda mais da suas bolas profundas e altas no segundo set e, se impôs diante do canadense. A maior consistência também contribuiu para que o russo jogasse com os seus golpes mais precisamente na parcial e fechasse o segundo set por 6/4, empatando assim o embate.

O terceiro set foi apertado, com uma quebra a favor de Aliassime no quarto game, que fez o canadense liderar por 3/1 e depois 4/1, mas Medvedev devolveu no sétimo game e igualou o placar. O diferencial acabou sendo do tie break da parrcial final, quando o russo conseguiu dois mini breaks saque do canadense. Com isso, o russo usou seu tênis para jogar mais agressivo com a vantagem obtida e, este mais tranquilo nos momentos decisivos, fechou a parcial final e o jogo por 7/6, com parcial de 9-7 no tie break.

Na próxima rodada, Medvedev enfrentará o atual campeão e #3 Alexander Zverev, que venceu com duplo 6/4 o #116 Bradley Klahn.