Stephens derruba Suárez Navarro e avança às quartas em Montreal

Cabeça de chave número três, Sloane Stephens confirmou o retrospecto e passou pela #27 Carla Suárez Navarro nas oitavas de final do WTA Premier 5 do Canadá. A estadunidense venceu por dois sets a zero, parciais de 6/2 e 7/5. Foi o terceiro confronto entre as tenistas, e a terceira vitória de Stephens.

O equilíbrio foi grande na maioria do tempo na primeira parcial, mas Stephens conseguiu ser mais precisa. Suárez Navarro teve seu único break point logo no segundo game, porém não conseguiu converter. Na sequência, em game de 17 pontos, a espanhola chegou a fazer 40-0, desperdiçou oito game points e cedeu a quebra na única chance obtida pela estadunidense. Firme no serviço - perdeu apenas cinco pontos no saque durante o set -, Sloane administrou a vantagem e ainda conseguiu outra quebra no sétimo game, fechando na sequência em 6/2, após 38 minutos.

O segundo set parecia um domínio total de Stephens. A americana venceu cinco dos primeiros seis games para abrir 5/1 e teve três match points no saque de Suárez Navarro na sequência, mas a espanhola confirmou o serviço. Nos 14 pontos seguintes, CSN venceu 12 e igualou o placar: 5/5. Porém, como só acontece no tênis, a americana quebrou o saque da rival no 11º game, venceu oito dos últimos nove pontos do jogo e fechou em 7/5, em 53 minutos.

Tentando voltar a semifinal da Coupe Rogers pelo segundo ano seguido, Stephens vai enfrentar nas quartas de final a #19 Anastasija Sevastova, que eliminou a #10 Julia Goerges por dois sets a zero, parciais de 6/3 e 7/6(2).