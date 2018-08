Depois de sofrer na estreia, Svitolina bate Konta com autoridade e avança em Montreal

Depois de uma estreia dramática, onde avançou após a lesão de Buzarnescu, a #5 Elina Svitolina conseguiu uma ótima vitória sobre a #43 Johanna Konta na segunda rodada do WTA Premier 5 de Montreal. A atual campeã superou a ex-top 10 por dois sets a zero, parciais de 6/3 e 6/4, em 1h25.

O primeiro set foi de games muito curtos e uma predominância no saque das tenistas. O game mais longo foi o primeiro, de oito pontos, onde Svitolina confirmou o saque. Elina ganhou 82% dos pontos no seu primeiro serviço, Konta, 75%. Já no segundo, superioridade da britânica: 58% a 54%. O único break point de toda a parcial foi no quarto game, e foi aproveitado pela ucraniana. Com a sequência, de confirmações de saque continuando, a cabeça de chave número cinco fechou em 6/3, em 35 minutos.

A segunda parcial já não teve a mesma consistência da primeira. Svitolina foi a primeira a quebrar e de zero no terceiro game, mas Konta devolveu na mesma moeda na sequência. No sexto game, a britânica tomou a frente no placar com uma quebra e fez 4/2, mas perdeu todos os pontos no seu saque no próximo game, e cedeu a quebra de volta.

A partir daí, a ucraniana retomou o controle da partida. Svitolina confirmou seu saque no oitavo game e quebrou Konta no game seguinte, que foi o mais longo do set: 16 pontos. A ucraniana sacou para o jogo, venceu de 40-0 e garantiu a vitória: 6/4, em 50 minutos.

Nas quartas de final da Coupe Rogers, Svitolina vai enfrentar a vencedora do confronto entre a #15 Elise Mertens e a #39 Aryna Sabalenka, que se enfrentam ainda nesta quinta-feira (9) em Montreal.