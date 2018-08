Tsitsipas desbanca Djokovic, consegue maior vitória da carreira e avança às quartas em Toronto

Vivendo uma fase incrível, o grego #27 Stefanos Tsitsipas conseguiu outro resultado fantástico no Masters 1000 de Toronto, no Canadá. O jovem de 19 anos vem mostrando a cada dia mais que veio para ficar entre os grandes. Nesta quinta-feira (9), o tenista da Next Gen bateu o tricampeão do torneio e ex-número um do mundo #10 Novak Djokovic por 2 sets a 1, parciais de 6/3, 6(5)/7 e 6/3, em 2h17 de partida. De quebra, alcançou as quartas de final de um torneio da série Masters pela primeira vez na carreira.

Djokovic, que não vinha jogando seu melhor nível de tênis desde o início do torneio, começou o jogo sem muita intensidade, enquanto o grego entrou em quadra a mil por hora. Tsitsipas conseguiu a quebra e abriu 4/2. Segurando a vantagem adquirida, não deixou o sérvio reagir e, com muita eficiência, fechou em 6/3 o primeiro set.

Na segunda parcial, Djokovic entrou na partida e melhorou seu saque. O equilíbrio prevaleceu, com Nole conseguindo sair da pressão imposta pelo jovem de 19 anos. A decisão foi para o tie break, onde o sérvio fez valer sua experiência e aproveitou o único mini break conquistado. Fechou em 7/6(5) e empatou o confronto.

Porém, a perda do set não abalou em nada a confiança de Tsitsipas. O grego seguiu desferindo belíssimos golpes e quebrou o saque de Djokovic logo no início da parcial decisiva. Salvando dois break points logo no game seguinte, o tenista da Next Gen manteve a vantagem e abriu 3/0. A partir daí, confirmou seu serviço em todas as oportunidades e, com mais um winner, selou a grande vitória por 6/3.

Nas quartas de final da Rogers Cup, Tsitsipas enfrenará o alemão #3 Alexander Zverev, que derrotou sem dificuldades o russo #68 Daniil Medvedev por 2 sets a 0, parciais de 6/3 e 6/2.