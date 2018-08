Mais uma vez no sufoco, Dimitrov bate Tiafoe e segue vivo em Toronto

O búlgaro #5 Grigor Dimitrov venceu mais uma batalha no Masters 1000 de Toronto. Após 2h26 de partida, o cabeça de chave número cinco do torneio bateu o norte-americano #41 Frances Tiafoe em sets diretos, parciais de 7/6(1), 3/6 e 7/6(4).

O jogo foi disputado a todo momento. Dimitrov teve três chances de quebrar o serviço do adversário logo no segundo game, mas não conseguiu aproveitá-las. No quinto game, pagou o preço. Com um erro não-forçado na rede, teve seu serviço quebrado. Entretanto, o búlgaro correu atrás do prejuízo e devolveu a quebra logo no game seguinte. A parcial foi decidida no tie break, onde Dimitrov sobrou desde o início e, sem problemas, fechou em 7/6(1).

A segunda parcial manteve-se equilibrada até o sexto game, quando o búlgaro cometeu uma dupla-falta e teve seu serviço quebrado. Tiafoe abriu 5/2 e administrou a vantagem a partir daí. Sólido e impondo seu ritmo de jogo, fechou em 6/3 e igualou o placar.

Aproveitando-se das oscilações de Dimitrov, o norte-americano conseguiu uma quebra de saque logo de cara e abriu 2/0 no terceiro set. Porém, perdeu seu serviço no quarto game e viu o búlgaro empatar o confronto. Os tenistas fizeram valer seus saques e levaram a parcial mais uma vez para o tie break. Dimitrov saiu atrás mais uma vez, mas lutou muito e elevou o nível na hora que precisou. Fechando muito bem a rede e contando com um erro bobo de Tiafoe, selou a vitória por 7/6(5) e avançou às quartas de final.

Na próxima fase da Rogers Cup, o búlgaro irá enfrentar o sul-africano #6 Kevin Anderson, que bateu o qualifier #125 Ilya Ivashka por 2 sets a 0, parciais de 7/5 e 6/3.