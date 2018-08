Bertens consegue revanche e elimina Kvitova em Montreal

Após atropelar Karolina Pliskova um dia antes, a #18 Kiki Bertens voltou a vencer uma top 10 em Montreal. Nesta quinta-feira (9), a holandesa ganhou da #8 Petra Kvitova, da República Tcheca, por dois sets a zero, com parciais de 6/3 e 6/2 em 1h12 pelas oitavas-de-final do WTA Premier do Canadá.

Foi o primeiro encontro entre as duas desde a final do Premier Mandatory de Madrid, em maio, onde Pliskova venceu em três sets a holandesa, que hoje conseguiu a revanche.

Em números gerais, o duelo se mostrou bastante abaixo do esperado, especialmente para Kvitova, conhecida por sua potência em ambos os lados. As duas tenistas conseguiram apenas oito winners, mas Bertens venceu pois reduziu sua taxa de erros: foram 15, contra 28 da tcheca. O serviço da bicampeã de Wimbledon também foi comprometido: foram oito duplas faltas e somente um ace em nove games de serviço ao longo da partida.

Em entrevista, a holandesa se mostrou feliz com seu resultado. "Acho que é com isso que estou feliz, afinal. Não estou jogando o meu melhor, mas mesmo assim estou conseguindo um resultado confortável. Em níveis gerais, penso que elevei o meu nível nos últimos dias", avaliou..

Nas quartas, Kiki Bertens enfrentará a #16 Ashleigh Barty que venceu Alize Cornet por dois sets a zero. Será o primeiro entre as duas no circuito profissional.