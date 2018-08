Zverev vence Medvedev em menos de uma hora e avança para as quartas em Toronto

Atual campeão do Masters 1000 do Canadá, o alemão Alexander Zverev não passou dificuldades para vencer em cima do russo #68 Daniil Medvedev e garantir assim seu lugar nas quartas de final na Rogers Cup. Com vitória em sets diretos com parciais de 6/3 e 6/2, Sascha precisou de apenas 53 minutos para liquidar a partida.

Esta é a quinta vez que o jogador alemão está nas quartas de final de um torneio de Masters 1000 nesta temporada. O último foi disputado em Roma e contou com vitória de Rafael Nadal em um jogo dramático marcado por interrupção devido à chuva no local.

Zverev já enfrentou o russo Medvedev quatro vezes em sua carreira e perdeu apenas um set em todos os confrontos diretos. Este foi o segundo encontro entre os dois tenistas nesta temporada. Com o resultado de hoje, o número três do ranking garantiu sua 43ª vitória no ano.

Zverev esteve muito firme com seus serviços ao perder apenas um ponto com seu primeiro saque e três pontos com o segundo. O atual campeão se deparou com três oportunidades de quebrar seu adversário durante o jogo, obteve 100% de aproveitamento neste quesito e não teve seu serviço ameaçado em nenhum momento.

Após o fim da partida, Sascha comentou que se sente bem. “Eu me sinto muito bem fisicamente. Entrei em um ritmo de jogar uma partida após a outra e agora estou neste ritmo” acrescentou o alemão que vem de sete vitórias seguidas. O número três do ranking ano passado foi campeão do torneio canadense em cima do suíço Roger Federer. O tenista helvético, por sua vez, optou por não jogar e é esperado que volte às quadras semana que vem no Masters 1000 de Cincinnati.

Na próxima rodada enfrentará o grego #27 Stefanos Tsitsipas que, por sua vez, fez um grande jogo contra o ex-líder do ranking, Novak Djokovic.