Em duelo de estilos, Sabalenka consegue grande virada e elimina Wozniacki em Montreal

Em partida de mais de duas horas de meia, a #39 Aryna Sabalenka venceu um duelo de estilos - agressividade versus paciência - contra a #2 Caroline Wozniacki, pela segunda rodada do WTA Premier 5 de Montreal. A bielorrussa conseguiu a maior vitória de sua carreira após salvar três match points na parcial decisiva e fechar em 5/7, 6/2 e 7/6(4).

No total, Sabalenka teve 15 aces e 11 duplas faltas, enquanto Wozniacki teve três e sete, respectivamente. A bielorrussa conseguiu 64 winners, contra 17 da dinamarquesa. Em erros não forçados, a vantagem foi grande a favor de Caroline: 22 contra 54.

A partida deveria ter acontecido na quarta-feira (8), mas foi adiada pela chuva. Wozniacki conseguiu aproveitar bem os erros de Sabalenka na primeira parcial para quebrar a rival duas vezes e vencer por 7/5, apesar da quebra sofrida quando sacava para o set em 5/3. No segundo set, porém, a bielorrussa diminuiu o número de erros, não cedeu nenhum break point e fechou em 6/2.

A terceira parcial foi uma verdadeira batalha. O set durou 1h09 e, nas suas estratégias, as tenistas levaram até o sétimo game sem quebras. No sétimo game, com Sabalenka no saque, Wozniacki finalmente tomou a frente no placar, fazendo 4/3. No nono game, o mais longo do set, quando a bielorrussa sacava perdendo por 3/5, a dinamarquesa teve três match points, todos salvos pela rival. Na sequência, Caroline foi quebrada. O set acabou indo para o tie break após confirmação de saques nos games seguintes.

No tie break, Wozniacki cedeu um mini break em seu primeiro saque, e retomou em momento chave, quando fez 4/5. Com dois saques à disposição, porém, Sabalenka encaixou seu poder de fogo, quebrou duas vezes e fechou em 7/6(5), garantindo uma grande vitória.

Nas oitavas de final, Sabalenka volta a quadra nesta quinta-feira (9) para enfrentar a #15 Elise Mertens, que passou na segunda rodada pela chinesa Shuai Zhang, com parciais de 6/2, 6(2)/7 e 6/0.