Garcia passa com tranquilidade por Sharapova e segue viva em Montreal

Na noite desta quinta-feira (10), #6 Caroline Garcia venceu, com facilidade, a #22 Maria Sharapova, em 1h30, em partida válida pelo WTA Premier 5 de Montreal. A francesa fechou o jogo com parciais de 6/3 e 6/2, e está nas quartas de final da competição, mesma fase em que chegou ano passado.

Com seu ritmo agressivo de jogo, tentando encurralar a adversária, Garcia começou o primeiro set sendo quebrada logo de cara, após alguns erros. Apesar do bom início, Sharapova não conseguiu manter o bom desempenho e acabou sofrendo com as eficientes devoluções da francesa e foi quebrada três vezes, principalmente pelo seu mau desempenho no primeiro serviço, onde conseguiu executar apenas 45% destes. Aproveitando isso, Caroline venceu o set inaugural por 6/3.

No segundo set, Sharapova parecia que iria oferecer maior resistência à adversária, mas não conseguiu repetir as duas boas exibições anteriores no torneio, contra Sesil Karatancheva e Daria Kasatkina, e, apesar de fazer quatro games equilibrados, sucumbiu perante à adversária. Apesar de ter aumentado sua efetividade de primeiro serviço, Sharapova foi bombardeada por Garcia e não conseguiu fazer uma defesa eficiente e foi quebrada por duas vezes consecutivas. No ultimo game, muito pressionada, cometeu três duplas faltas e acabou perdendo o set por 6/2 e o jogo por 2 sets a 0.

Esse foi o segundo encontro entre as duas jogadoras no ano e novamente Caroline Garcia venceu, assim como ocorreu no saibro de Stuttgart em abril. Nas quartas de final da Coupe Rogers, a francesa, de 24 anos, enfrenta a número um do mundo, Simona Halep, que venceu Venus Williams, em rodada dupla, hoje.

As chances de Garcia, atual número 6 do ranking da WTA, chegar no top 5 são grandes, visto que a atual ocupante do posto, a ucraniana Elina Svitolina, precisa ser campeã do torneio para defender os 900 pontos que conquistou no ano passado, justamente por ser a atual detentora do título. Svitolina continua no torneio, após vencer Johanna Konta por 2 sets a 0, e enfrentará, nas quartas de final, a belga #15 Elise Mertens, que passou por Aryna Sabalenka por 2 sets a 1.