Barty passeia contra Bertens e é primeira semifinalista em Montreal

Em duelo de grandes duplistas, mas de tenistas que também fazem ótimas temporadas individuais, a #16 Ashleigh Barty atropelou a #18 Kiki Bertens nas quartas de final do WTA Premier 5 do Canadá. A australiana venceu por dois sets a zero, parciais de 6/3 e 6/1, em apenas 55 minutos, sendo a primeira garantida às semifinais em Montreal.

O primeiro set foi um passeio de Barty, o diferencial sendo a sua performance no oitavo game da primeira parcial, quando a australiana quebrou o saque de Bertens. Com isso, a cabeça de chave número 15 aproveitou para jogar mais focada usando a vantagem obtida e ser mais agressiva nos momentos decisivos para vencer a primeira parcial por 6/3.

Exibindo ainda mais confiança, Barty voltou ainda mais focada e começou a usar e abusar ainda mais da suas bolas fortes e variações no segundo set e, se impôs diante da holandesa. A maior consistência também contribuiu para que a australiana jogasse mais com os seus golpes mais precisamente na parcial e fechasse o segundo set por 6/1, encerrando assim o embate rapidamente.

Na semifinal da Coupe Rogers, Barty terá um difícil duelo contra a vencedora do confronto entre a atual número seis do mundo, a francesa Caroline Garcia e a atual número um do mundo, a romena Simona Halep.

Barty e Bertens ainda jogam as quartas de final do torneio de duplas, nesta sexta-feira (10). Ao lado de Schuurs, a australiana vai enfrentar Aoyama/Marozava. A holandesa faz dupla com Srebotnik, e joga contra Klepac/Martínez Sánchez.