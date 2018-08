Stephens prevalece contra Sevastova e chega às semis no Canadá pelo segundo ano seguido

Em mais uma grande exibição, a #3 Sloane Stephens despachou a #19 Anastasija Sevastova, em partida válida pelas quartas da Coupe Roger, em Montreal. Nesta sexta-feira (10), aestadunidense venceu com duplo 6/2, em 1h10 e garantiu, ao menos, a repetição do resultado obtido em 2017 no WTA Premier 5 do Canadá - foi eliminada nas semis por Wozniacki.

O início de jogo foi um passeio de Stephens. Com muitos problemas no saque nos primeiros games em que estava no serviço, Sevastova foi quebrada três vezes, e Sloane abriu 5/0, chegando a vencer 10 pontos seguidos. A letã aproveitou o único break point que teve no sexto game, e chegou a diminuir para 2/5, mas a cabeça de chave número três voltou ao controle e fechou em 6/2, após 31 minutos.

Assim como no primeiro set, Stephens começou quebrando logo no primeiro game. Porém, Sevastova fez uma parcial mais equilibrada, chegando a ameaçar o saque da rival com dois break points, no segundo e quarto games, porém foram todos salvos. Apesar do equilíbrio em grande parte do set, a estadunidense conseguiu mais um quebra, no sétimo game, e confirmou seu saque com precisão na sequência para fechar em 6/2, em 39 minutos.

Stephens volta a quadra ainda nesta sexta (10) nas quartas de final no torneio de duplas ao lado de Eugenie Bouchard, para enfrentar a dupla cabeça de chave números dois, Chan/Makarova. Em simples, joga neste sábado (11) contra a vencedora do confronto entre a #5 Elina Svitolina e a #15 Elise Mertens.