Sem dificuldades, Anderson supera Dimitrov e assegura vaga na semifinal em Toronto

Com facilidade, o #6 Kevin Anderson bateu o #5 Grigor Dimitrov, quinto colocado, em sets diretos com parciais de 6/2 e 6/2. Nesta sexta-feira (10), o sul-africano despachou o búlgaro em 1h07 e conseguiu chegar pela primeira vez na carreira às semifinais da Rogers Cup, em Toronto.

Este foi o nono confronto entre os dois tenistas, e o sul-africano conseguiu diminuir a desvantagem: três vitórias, contra seis de Dimitrov. Esta será a segunda semifinal de Masters 1000 que Anderson alcança na temporada além da que garantiu em Madri. Naquele jogo, o número seis do ranking perdeu em sets diretos com parciais de 6/4 e 6/2 contra o tenista austríaco Dominic Thiem.

Muito firme em seu saque, o tenista sul-africano disparou um total de 12 aces contra apenas três de seu adversário e não cometeu nenhuma dupla falta enquanto o atual campeão do ATP Finals alcançou a marca de três. Com serviço eficiente, Anderson obteve 81% dos pontos ganhos com seu primeiro saque e 61% com o segundo enquanto Dimitrov alcançou 57% e 43% respectivamente.

Apenas duas quebras em cada set foram necessárias para o atual finalista de Wimbledon vencer a partida em 1h07 e garantir seu lugar na penúltima rodada do torneio canadense.

Seu próximo adversário, o grego Stefanos Tsitsipas, vem embalado de três vitórias seguidas contra tenistas top 10: Dominic Thiem, o ex-número um do ranking Novak Djokovic e, nesta sexta-feira (10) fez uma brilhante vitória de virada contra Alexander Zverev, o atual campeão do torneio.

Anderson comentou ao final do jogo que foi definitivamente uma boa partida. “Eu senti que eu joguei muito bem desde o começo. Eu acho que eu joguei um tênis muito bom nas últimas partidas, mas não do início. Eu senti que estava em um ótimo estado de espírito jogando aquele tipo de tênis que eu sabia que queria jogar e precisava jogar” acrescentou o sexto colocado do ranking. Esta é a melhor campanha dele no Masters 1000 do Canadá, já que nas últimas três edições do torneio ele chegou até as quartas de final, mas não conseguiu ir adiante.