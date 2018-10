Inspirada, Halep supera Garcia e alcança as semifinais em Montreal

Pela terceira vez consecutiva, Simona Halep consegue triunfo sobre Caroline Garcia. Desta vez, a número um do mundo venceu a francesa por dois sets a zero com parciais de 7/5 e 6/1 em 1h28 de partida pelas quartas de final do WTA Premier 5 de Montreal, no Canadá.

Mesmo contra uma oponente extremamente rápida e habilidosa como Garcia, Halep conseguiu manter sua taxa de winners maior que a de erros não-forçados, garantindo sua superioridade na maior parte da partida. Ao todo, a romena fez 19 bolas vencedoras e 12 erros não-forçados contra 31 da francesa, que conseguiu manter equilíbrio no primeiro set, mas decaiu no segundo.

Em entrevista logo após a conclusão do duelo, Halep ressaltou a necessidade de se manter agressiva na partida e sempre focada, afirmando que precisou manter agilidade nas pernas, mesmo estando bastante cansada.

Pela quarta vez consecutiva, Simona Halep avança às semis da Coupe Rogers. Neste sábado (11), enfrentará a australiana #16 Ashleigh Barty, 22 anos, tenista mais jovem a disputar a atual edição do torneio, e passou pela #18 Kiki Bertens, com duplo 6/2. Será a primeira partida entre as duas no circuito.