Svitolina mostra poder de reação, bate Mertens e está nas semifinais de Montreal

Elina Svitolina, atual quinta colocada no ranking mundial, segue na busca do bicampeonato do WTA Premier 5 do Canadá, após bater a #15 Elise Mertens por 2 sets a 0, em apenas 1h25, com parciais de 7/5 e 6/3. A ucraniana fechou o quadro de semifinalistas da Coupe Rogers, ao lado de Sloane Stephens, Simona Halep e Ashleigh Barty.

O primeiro set começou da pior maneira para Svitolina, já que Mertens conseguiu impor seu ritmo e quebrou por duas vezes consecutivas o serviço da ucraniana, liderando o placar por 4/0. Entretanto, a partir do quinto game, o ritmo da belga não se manteve e ela acabou cedendo espaço para reação da ucraniana, que conseguiu devolver, também seguidamente, as duas quebras e empatar o jogo.

No nono game, Svitolina teve o serviço, mas acabou sendo quebrada, possibilitando a oportunidade de Mertens sacar para o set. Mostrando, novamente, poder de reação, a ucraniana devolveu a quebra de serviço e, a partir de então, não perdeu mais oportunidades e venceu os games restantes, fechando o set por 7/5.

No início do segundo set, Svitolina voltou a enfrentar dificuldade e teve que salvar o break point. A partir de então, a atual campeã conseguiu confirmar todos os seus serviços e quebrou o da adversária no oitavo game, sendo derradeiro para a vitória, já que logo em seguida sacou para o jogo e fechou o set em 6/3.

Com a vitória, Elina Svitolina chega às semifinais da competição e está a um passo de tentar o título pela segunda vez consecutiva e manter sua atual posição no ranking do circuito. Esse foi o terceiro duelo entre as duas jogadores, tendo agora vantagem de Svitolina, visto que, até então, cada uma tinha uma vitória.

O próximo desafio de Elina é contra a americana Sloane Stephens, atual número 3 do ranking da WTA, que bateu Anastasija Sevastova. O duelo está previsto para amanhã (11), às 19h. Caso chegue à final, será a 15ª vez de sua carreira, até agora ela só perdeu duas finais e tem 12 títulos.