Nadal sobrevive em dia inspirado de Cilic e garante vaga na semifinal em Toronto

Na noite de sexta (10), o espanhol #1 Rafael Nadal adicionou mais uma grande virada em sua vasta coletânea. O número um do mundo passou sufoco, mas conseguiu vencer o croata #7 Marin Cilic por 2 sets a 1, parciais de 2/6, 6/4 e 6/4, em 2h19 de partida. Com o resultado, Nadal avançou às semifinais da Rogers Cup e manteve-se firme na luta pelo tetracampeonato - conquistou em Toronto no ano de 2008 e em Montreal nos anos de 2005 e 201.. Esta foi a sexta vitória do 'Toro Miúra' em cima de Cilic em oito confrontos.

O espanhol, conhecido por começar os jogos sempre a mil por hora, provou do seu próprio veneno no primeiro set. Enquanto o próprio não encaixava bem seu serviço e sofria com bolas muito curtas, Cilic entrou em quadra sacando fantasticamente e com um tênis muito agressivo.

Com duas quebras, o croata abriu 5/1 e teve chances de quebrar Nadal novamente. Porém, o 'Toro Miúra' lutou muito e manteve seu game de saque. Não adiantou muito. Com um winner de forehand, Cilic confirmou seu serviço no game seguinte e fechou a parcial em 6/2. Foram 17 bolas vencedoras ao todo apenas no set inicial.

O número um do mundo voltou para o segundo set mais estrategista e buscando tirar o croata da zona de conforto variando as jogadas. Muito mais firme e sólido do que na parcial anterior, Nadal conseguiu a quebra de saque e abriu 5/2. O espanhol sacou para o set, mas viu Cilic voltar a desferir ótimos golpes e devolver a quebra. O tenista do leste europeu chegou a ter 40-15 para igualar em 5/5, mas errou um smash e, em seguida, fez uma sequência de três erros não-forçados, entregando o set para o espanhol. Nadal fechou em 6/4 e empatou a partida.

Superando o nervosismo que pairou sobre ambos no final da segunda parcial, os tenistas vieram para o terceiro e decisivo set mais confiantes. Sacando muito bem, não davam muitas chances um para o outro. O espanhol quase conseguiu a quebra no quarto game, mas Cilic reagiu e evitou que o adversário abrisse vantagem.

O equilíbrio prevaleceu até o décimo game, quando Nadal elevou o nível e, sem dar nenhum ponto de graça, chegou ao triplo match point no saque do croata. Cilic chegou a salvar dois deles, mas cometeu mais um erro em uma troca de bola e viu o número um do mundo sacramentar a vitória novamente por 6/4.

Em sua 65ª semifinal de Masters 1000, Nadal enfrentará o russo #38 Karen Khachanov, que bateu com facilidade o holandês #39 Robin Haase em sets diretos, parciais de 6/3 e 6/1. O duelo acontecerá neste sábado (11), às 21h (de Brasília). Nos três confrontos entre os tenistas, o espanhol venceu todos sem perder nenhum set.