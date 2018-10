Halep não dá chances à Barty e está na final de Montreal

A número 1 do mundo, Simona Halep, segue fazendo uma temporada fantástica. Depois de vencer seu primeiro Slam na carreira, em Roland Garros, a romena garantiu vaga à final do WTA Premier 5 do Canadá, após bater #16 Ashleigh Barty por 2 sets 0, em apenas 1h11, com parciais de 6/4 e 6/1.

Apesar da parcial induzir que o set foi equilibrado pelo placar - 6/4 -, a realidade não foi assim. Foi Halep que dominou todas as ações, quebrando logo de cara o serviço de Barty e abrindo 2/0. No quinto game, mais uma quebra, abrindo larga vantagem em 4/1 e encaminhando a vitória no set. A australiana ainda tentou esboçar uma reação no game seguinte, quebrando o serviço da número um, mas não conseguiu mais do que isso, tendo o set sido fechado pela romena em 6/4.

O segundo set começou da forma que foi o primeiro: Simona Halep dominando as ações e sendo bastante determinada, inabalável em seus serviços e não dando qualquer chance de reação para Barty. Colocando 81% do seu primeiro serviço em quadra e ganhando 71% dos seus pontos no mesmo, a romena encaminhou bem a vitória com esse artifício e ainda conseguiu quebrar o serviço da australiana por três vezes, fechando o segundo set em 6/1, em apenas 33 minutos.

Com a vitória, Simona Halep chega à final da Coupe Rogers pela terceira vez nos últimos quatro anos, tendo conquistado o título em 2016, e a quinta final de WTA em 2018. Agora, a tenista de 26 anos, espera a vencedora do confronto entre #3 Sloane Stephens e #5 Elina Svitolina, que se enfrentam ainda neste sábado (11), às 19h.

Caso conquiste o título, será o seu terceiro do ano e o 18º da carreira no circuito. O posto de primeira do ranking não está ameaçado, visto que Caroline Wozniacki, segunda colocada, não está mais disputando o torneio e Sloane Stephens, terceira, tem dois mil pontos a menos.