Stephens faz grande atuação contra Svitolina e alcança final de Montreal

Elina Svitolina não conseguirá defender o seu título da Coupe Rogers. Neste sábado (11), a #3 Sloane Stephens venceu a ucraniana por dois sets a zero, com duplo 6/3 em 1h38 de partida nas semifinais do WTA Premier 5 de Montreal, no Canadá.

Com o resultado, Stephens interrompeu a jornada de Svitolina nos Premier 5, categoria da WTA em que a ucraniana possui quatro títulos, estando abaixo apenas de Kvitova (5), Sharapova (5) e S.Williams (7). Nesta temporada, ela conseguiu defender dois títulos desta categoria - Dubai e Roma -, falhando apenas no Canadá.

Na partida, Stephens teve momentos mais tranquilos e momentos mais complicados. Inicialmente, a americana conseguiu abrir quatro games de vantagem, mas se viu em uma situação mais delicada quando Svitolina mudou sua tática e passou a jogar de forma mais agressiva, conseguindo diminuir a distância para 3/5. No entanto, a ucraniana não conseguiu avançar, acabando por perder o set por 6/3.

A atual campeã não soube manter o nível na segunda parcial, oportunizando uma quebra crucial para Stephens no início, e a americana confirmou seu saque em seguida após 13 minutos de game. Em meio a erros, a americana foi quebrada, colocando Svitolina de volta na partida. No entanto, a número 3 da WTA voltou a fazer winners, quebrando o serviço de sua adversária e vencendo os dois próximos games, fechando a partida.

A final será a reedição do último confronto de Roland Garros: Simona Halep x Sloane Stephens. A romena passou pela #16 Barty nas semifinais. No saibro, Halep levou a melhor em três sets. No confronto direto, a líder do ranking mundial possui seis vitórias em oito partidas. Na quadra dura, no entanto, são três vitórias de Halep contra duas de Stephens. A americana não vence desde 2013.