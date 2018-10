Preciso nos momentos decisivos, Nadal vence Khachanov e está na final em Toronto

O espanhol #1 Rafael Nadal confirmou seu favoritismo e bateu o russo #38 Karen Khachanov por 2 sets a 0, parciais de 7/6(3) e 6/4, em 1h48 de partida. Com a vitória no duelo, atrasado em 2h devido a chuva, o 'Toro Miúra' avançou para a grande final do Masters 1000 de Toronto.

Nadal começou o confronto oscilando em seu saque, mas firme no fundo da quadra. Quebrou o saque do russo logo no segundo game, mas viu o adversário reagir logo no game seguinte e devolver a quebra. Agressivo, Khachanov não deixava o jogo escapar em momento nenhum.

O grande equilíbrio continuou a prevalecer e os tenistas foram decidir o primeiro set no tie break. Sacando bem e atuando com precisão, o espanhol conseguiu um mini break e partiu para cima do jovem de 22 anos. Com triplo set point a favor, comandou a troca de bolas e fechou em 7/6(3).

No segundo set, o número um do mundo manteve sua postura e foi recompensado. Quebrou o saque de Khachanov novamente no início da parcial e abriu 3/1. A partir daí, bastou administrar a vantagem adquirida e, com um belo smash, fechar em 6/4, decretando a vitória.

Na decisão da Rogers Cup, torneio onde o 'Toro Miúra' é tricampeão, Nadal enfrentará o grego #27 Stefanos Tsitsipas, que venceu a batalha contra o sul-africano #6 Kevin Anderson por 2 sets a 1, parciais de 6(4)/7, 6/4 e 7/6(7). Os tenistas irão reeditar a final do ATP 500 de Barcelona deste ano, que teve o espanhol como campeão. O duelo acontecerá neste domingo (12), às 17h (de Brasília).