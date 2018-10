Reeditando final de Roland Garros, Halep e Stephens disputam título em Montreal

Pela segunda vez na temporada, a #3 Sloane Stephens e a #1 Simona Halep se enfrentarão na final de um torneio WTA. Oito semanas após duelarem em Paris pelo título de Roland Garros, onde Halep garantiu seu primeiro Slam da carreira, as duas jogarão pelo troféu em Montreal, Premier 5 que vale 900 pontos e $520,000 em premiação à vencedora, no Canadá.

No Canadá, Halep tem um dos melhores retrospectos do circuito: são 22 vitórias contra apenas cinco derrotas, tendo um único título em 2016 e uma final em 2015. Em Montreal, cidade que sedia neste ano o Premier feminino, a romena não perde uma partida desde 2012, quando caiu para Sam Stosur na segunda rodada.

Stephens, por outro lado, tem 11 vitórias e cinco derrotas, chegando a final do torneio pela primeira vez na carreira após uma derrota nas semis de Toronto, em 2017. Na cidade de Montreal, a americana jamais havia avançado às oitavas do Premier, tendo vencido apenas uma partida antes de iniciar sua jornada na temporada de 2018.

Será a terceira vez consecutiva que uma americana fará parte da final da Coupe Rogers em Montreal, após Venus Williams (2014) e Madison Keys (2016). Porém, ambas acabaram derrotadas na final. Assim, Stephens, que ainda não perdeu nenhum set no torneio, tem a chance de ser a primeira tenista dos Estados Unidos a vencer o Premier de Montreal desde Monica Seles, em 1998. A última americana a vencer no Canadá, por outro lado, foi Serena Williams, quando conquistou Toronto em 2013.

Simona Halep, em contrapartida, é a única romena a poder levantar o troféu do Premier canadense. Ela conquistou o título em 2016, Montreal, e caiu na final em 2015, em Toronto, para Belinda Bencic. Entretanto, ela não é a única romena a chegar à final: em 2013, Sorana Cirstea caiu para Serena Williams na final.

No confronto direto, Halep lidera por seis vitórias a dois, tendo sua vantagem reduzida na quadra rápida, onde Stephens venceu duas das cinco partidas realizadas, não vencendo desde 2013, quando ganhou os dois confrontos na Austrália.

As casas de apostas apontam um favoritismo de aproximadamente 67% para Simona Halep, sua probabilidade mais baixa no torneio até então. A partida inicia-se às 13h30 (local) e às 14h30 do horário oficial de Brasília.

Caminho de Halep até a final

R1: bye

R2: 7/6(9), 4/6 e 7/5 vs #28 Anastasia Pavlyuchenkova

Oitavas: 6/2 6/2 vs #14 Venus Williams

Quartas: 7/5 6/1 vs #6 Caroline Garcia

Semifinais: 6/4 6/1 vs #16 Ashleigh Barty

Caminho de Stephens até a final

R1: bye

R2: 6/0 6/2 vs #191 Françoise Abanda

Oitavas: 6/2 7/5 vs #27 Carla Suárez Navarro

Quartas: 6/2 6/2 vs #19 Anastasija Sevastova

Semifinais: 6/3 6/3 vs #5 Elina Svitolina