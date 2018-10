Em Toronto, Nadal e Tsitsipas encontram-se em uma final pela segunda vez em 2018

Após uma final de apenas 1h19 em Barcelona, quando Rafael Nadal venceu por 6/2 e 6/1, Stefanos Tsitsipas, que na época era #63 e atualmente é o #27, terá mais uma chance de triunfar sobre o espanhol na última rodada de um torneio: desta vez, será no Masters 1000 do Canadá, sediado em Toronto no ano de 2018. A partida está marcada para às 17h (horário de Brasília).

Será apenas o segundo confronto entre os dois, ambos em finais. No primeiro duelo, Nadal possuía um favoritismo nas casas de apostas de 96%, enquanto, em Toronto, possui 83%, evidenciado pela semana histórica do grego na Rogers Cup.

Com apenas 20 anos e aniversariante do dia, Tsitsipas já bate recordes e se tornou o jogador mais jovem em toda a história do tênis a vencer quatro top 10 em um único torneio, além de se tornar o 10ª tenista mais jovem a fazer final de Masters 1000, o primeiro desde 2007 (Novak Djokovic em Indian Wells).

Nadal, em contrapartida, busca aumentar seus recordes dentro da ATP: é o atual recordista em títulos de Masters na ATP, com 32, contra 30 de Djokovic e 27 de Federer. O espanhol também busca reduzir a diferença de mais de $13M em premiações ao longo da carreira. Caso vença, a disparidade cairá em quase $1M.

Nesta temporada, Nadal enfrentou 12 vezes um rival com backhand de uma única mão. Perdeu apenas uma, contra Dominic Thiem no Masters 1000 de Madrid. Na carreira, são 273 vitórias e 58 derrotas, totalizando uma taxa de 82% de sucesso.

Tsitsipas, contra canhotos, tem um retrospecto positivo, apesar de não tão otimista quanto o do espanhol: são quatro vitórias em seis partidas, caindo para Nadal (Barcelona) e Shapovalov (s-Hertogenbosch), ambas em 2018.

Caminho de Nadal até a final

R1: bye

R2: 6/2 6/3 vs #55 Benoit Paire

Oitavas: 7/5 7/6 (4) vs #195 Stan Wawrinka

Quartas: 2/6 6/4 6/4 vs #6 Marin Cilic

Semifinais: 7/6(3) 6/4 vs #38 Karen Khachanov

Caminho de Tsitsipas até a final

R1: 6/3 7/6(3) vs #24 Damir Dzumhur

R2: 6/3 7/6(6) vs #8 Dominic Thiem

Oitavas: 6/3 6(5)/7 6/3 vs #10 Novak Djokovic

Quartas: 3/6, 7/6(11) 6/4 vs #3 Alexander Zverev

Semifinais: 6(4)/7 6/4 7/6(7) vs #6 Kevin Anderson