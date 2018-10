Barty/Schuurs superam Chan/Makarova e conquistam título de Montreal

Pela segunda vez na carreira, a australiana Ashleigh Barty e a holandesa Demi Schuurs levantam um troféu juntas. Neste domingo (12), a dupla cabeça de chave número oito venceu a dupla cabeça de chave número dois, formada pela taiwanesa Latisha Chan e pela russa Ekaterina Makarova, por dois sets a um, com parciais de 4/6, 6/3 e 10-8 em 1h20 de partida na final do Premier 5 de Montreal.

Apesar da vitória, a partida foi extremamente dura para Barty e Schuurs, que venceram o jogo com menos pontos conquistados, 59 a 64. Culpa disso foi a dificuldade das duas em confirmarem seu serviço: ao todo, a dupla perdedora conseguiu 18 break points, convertendo apenas dois, ao passo que as triunfantes converteram dois de quatro break points.

Individualmente, Barty e Schuurs já conquistaram muito nas duplas. A australiana conquistou o Premier de Miami com Vandeweghe e dois Premieres com Schuurs. A holandesa, em contrapartida, já levanta seu sexto troféu na temporada com quatro parceiras diferentes. Como um time, as duas conquistaram seu segundo título em duas finais.

No ranking oficial, Latisha Chan assumirá o topo mesmo com a derrota, ultrapassando Timea Babos e liderando por 135 pontos de vantagem. Makarova cairá para #6, Schuurs terá sua melhor posição na história (#13) e Barty avançará cinco posições e se aproximará do top 10, indo à #11.

Na próxima semana, ocorrerá o Premier de Cincinnati, nos Estados Unidos, mas nenhuma das duas duplas se manterá. Chan não disputará, e Makarova se viu obrigada a procurar com outra parceira: jogará ao lado de Lucie Hradecka, ex-top 5 do ranking. Barty e Schuurs romperam, e a holandesa jogará com Elise Mertens, enquanto a australiana voltará a jogar com CoCo Vandeweghe, que se recuperou de lesão.