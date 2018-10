Azarenka supera partida difícil e vira para cima de Suárez Navarro na estreia em Cincinnati

Em duelo de duas das tenistas mais experientes do circuito WTA - ambas tem 29 anos -, a #87 Victoria Azarenka superou de virada a #25 Carla Suárez Navarro, na estreia em Cincinnati. A bielorrussa, que entrou no torneio via wildcard, venceu em partida de 2h31 por dois sets a um, com parciais de 6(5)/7, 6/2 e 6/4.

Este foi o terceiro encontro entre as tenistas, e a terceira vitória de Azarenka. Os outros dois confrontos foram em 2009, ambas no saibro, em Stuttgart e Roland Garros.

A qualidade do jogo pode ser percebida no saldo de winners versus erros não-forçados. Azarenka teve 55 bolas vencedoras e 38 erros, enquanto Suárez Navarro conseguiu 29 e 25, respectivamente. A primeira parcial durou 1h01, e teve a bielorrussa salvando dois set points no saque da rival no 10º game, forçando um tie break, mas perdendo apertado por 7-5.

No segundo set, Azarenka encaixou seu serviço e não cedeu nenhum break point - perdeu apenas três pontos no saque. A espanhol salvou os três primeiros bps que enfrentou, mas perdeu os últimos quatro games da parcial, perdendo por 6/2, em 37 minutos.

Azarenka chegou a vencer sete games seguidos com os três primeiros do set decisivo, abrindo 3/0. Porém, Suárez Navarro respondeu da mesma forma, igualando o set em 3/3. O equilíbrio predominou e, no nono game, sacando em 4/4, a bielorrussa salvou dois break points para manter a vantagem. Quando foi para o saque para se manter no jogo, CSN viu seu nível cair novamente, acabou perdendo seis dos últimos sete pontos da partida e caiu em 6/4, após 54 minutos.

Campeã do Western & Southern Open em 2013, Azarenka enfrenta na segunda fase a #6 Caroline Garcia, que folgou na primeira rodada.