Em jogo de altos e baixos, Pouille elimina bicampeão Murray e avança em Cincinnati

O francês #17 Lucas Pouille estreou com o pé direito no Masters 1000 de Cincinnati, nos Estados Unidos. Em um jogo marcado pelas oscilações de ambos os tenistas, o cabeça de chave número 16 bateu o britânico #375 Andy Murray, ex-número um do ranking e que entrou no torneio onde é bicampeão através de um convite da organização, por 2 sets a 1, parciais de 6/1, 1/6 e 6/4, em 1h53 de duelo.

Pouille começou o jogo ganhando muitos pontos no segundo serviço do britânico. O francês conseguiu quebrar o saque do adversário por duas vezes seguidas e abriu 3/0. Murray chegou a ter três break points no quarto game, mas não aproveitou as chances. Porém, logo no game seguinte, foi a vez do britânico voltar a salvar três break points e manter-se minimamente vivo na parcial.

Murray cometeu muitos erros e não alcançou a intensidade desejada nas trocas de bola. Enquanto isso, Pouille se sentia muito a vontade e desferia ótimos winners e belíssimas devoluções. Contando com duas duplas faltas seguidas do ex-número um do mundo, o francês obteve outra quebra de saque e fechou o primeiro set em 6/1 com extrema facilidade.

Apesar da derrota expressiva sofrida na parcial anterior, Murray não se abateu e quebrou o serviço do francês logo no primeiro game do segundo set. O britânico aproveitou-se da oscilação do oponente na partida e, se defendendo muito bem, conquistou outra quebra no quinto game e ampliou a vantagem no placar.

Com 91% de pontos ganhos com seu primeiro serviço, Andy mudou a configuração do jogo. Contando com mais um erro de Pouille, quebrou pela terceira vez o saque do tenista de 24 anos e devolveu o 6/1, empatando o confronto.

Em um primeiro game disputadíssimo e com 10 minutos de duração, Pouille quebrou o saque do britânico e largou na frente no terceiro e decisivo set. Murray teve um break point no quarto game, mas o francês se impôs, conseguiu belos winners e saiu do buraco. No nono game, Pouille chegou ao match point.

Entretanto, o britânico conseguiu encaixar bons saques e, além de salvar o match point, confirmou seu serviço, jogando a pressão para o tenista da França. Sacando para a partida, o francês ditou o ritmo e achou uma bola vencedora do fundo da quadra para decretar a vitória por 6/4 sobre o ex-número um do mundo.

Na segunda rodada do Western & Southern Open, Pouille enfrentará o vencedor do duelo entre o qualifier norte-americano #133 Michael Mmoh e o argentino #50 Leonardo Mayer, que se enfrentam nesta segunda-feira (13).