Keys sofre, mas vence compatriota Mattek-Sands e passa em Cincinnati

Nesta segunda-feira (13), a jovem americana Madison Keys alcançou mais uma vitória em torneios de nível WTA Premier 5 na carreira ao derrotar a experiente duplista Bethanie Mattek-Sands por dois sets a umm com parciais de 3/6, 7/6(3) e 6/4. Com a vitória, a cabeça de chave número 13 garante vaga na segunda rodada do WTA de Cincinnati.

O primeiro set foi favorável à Mattek-Sands, os diferenciais sendo a sua performance no quarto e oitavo games da primeira parcial, quando a americana quebrou o saque de Keys. Com isso, a ex- número um de duplas aproveitou para jogar mais focada utilizando-se da vantagem obtida e ser mais agressiva nos momentos importantes para vencer a primeira parcial por 6/3.

Voltando com mais confiança, Keys voltou mais focada e começou a usar e abusar ainda mais da suas bolas fortes e potentes no segundo set e, se impôs diante da sua compatriota. A maior agressividade também contribuiu para que a jovem tenista jogasse mais com os seus golpes mais precisamente na parcial e fechasse o segundo set por 7/6, com parcial de 7-3 no tie break, empatando assim o embate em um set para cada lado.

O terceiro set foi uma réplica do primeiro set porém a favor de Keys, o diferencial sendo o quinto game da parcial final, quando a americana quebrou o saque de Mattek-Sands. Com isso, a #13 do mundo usou seu tênis para jogar com mais potência com a vantagem obtida e, esta mais tranquila nos momentos decisivos, fechou a parcial final e o jogo por 6/4.

Na próxima rodada do Western & Southern Open, Keys terá um difícil confronto diante da vencedora da partida entre a letã #16 Anastasija Sevastova e a lucky loser #40 Camila Giorgi, que se enfrentam nesta terça-feira (14).