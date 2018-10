Mladenovic vence primeiro set e conta com desistência de Goerges para seguir em Cincinnati

Nesta segunda-feira (13), a francesa número oito do mundo em duplas, Kristina Mladenovic, conseguiu sua primeira vitória contra uma top 10 em simples desde Roland Garros 2017, após vencer o primeiro set e depois contar com a desistência da alemã #10 Julia Goerges. Tendo disputado apenas um set e meio, Mladenovic avançou com parciais de 6/4 e 3/2, em 1h15.

Com a vitória, a ex-número 10 do mundo e atual #57 avançou para a segunda rodada do WTA Premier 5 de Cincinnati e tenta se recuperar de uma temporada complicada em simples para voltar a figurar entre as melhores do topo do ranking mundial.

O primeiro set foi favorável à Mladenovic, o diferencial sendo a sua performance no terceiro game da primeira parcial, quando a franco-sérvia quebrou o saque de Goerges. Com isso, a número oito em duplas aproveitou para jogar mais variado aproveitando-se da vantagem obtida e ser mais agressiva nos momentos decisivos e importantes para vencer a primeira parcial por 6/4.

A partida continuou equilibrada no segundo set, e Goerges parecia viva na tentativa de uma virada, mas abandou o jogo por uma lesão na panturrilha com o placar em 2/3, após ter seu saque quebrado, encerrando assim o embate após apenas 1h15.

Na próxima rodada do Western & Southern Open, Mladenovic enfrentará a jovem qualifier eslovaca #56 Viktoria Kuzmova, 20 anos, que bateu na sua primeira rodada a bielorrussa #36 Aliaksandra Sasnovich por 6/0, 4/5 e 6/1, em quase duas horas de batalha.